Real Madrid rahat kazandı
La Liga'nın 26. haftasında oynanan karşılaşmada Real Madrid, konuk olduğu Eibar'ı 4-1 mağlup etti.
Eflatun-beyazlı ekip, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun sakatlık, önemli oyuncuları Gareth Bale ve Alvaro Morata'nın da kart cezası sebebiyle oynayamadığı müsabakada Eibar ile karşı karşıya geldi.
Ipurua Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maça etkili başlayan Real Madrid, 14. ve 25. dakikalarda Karim Benzema ve 29. dakikada James Rodriguez'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.
Konuk ekip, Marco Asensio'nun 60. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru 4-0 yaptı. Eibar, Ruben Pena'nın 72. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e indirdi. Kalan dakikalarda golün olmadığı karşılaşma, Real Madrid'in 4-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.
La Liga'da bir maçı eksik Real Madrid, bu galibiyetle puanını 59'a yükseltti. Ligdeki 9. mağlubiyetini yaşayan Eibar ise 39 puanda kaldı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:02
- Çare sponsorda
Toplam 34
Yorum
ömeraydın taraftarın yerinde olsam aziz yıldırımı mahkemeye veririm kulubu zarara sokan o cebinden versin kendi şirketi taban yapmış
- Lens Osmanlıspor maçında yok
Toplam 14
Yorum
vedaku Lens'in babası vefat etmiş, senin yaptığın espiriye bak.
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 7
Yorum
İLHAM AZERİ Hollandalılar pes ettiler. Onlar akıllı adamlar, tudor ile bi şey olamayacağını anladılar. Anlamayan taraftar ve bir de bizim bu zavallı yö
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