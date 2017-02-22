Real Madrid şokta

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Valencia, 5. dakikada Simone Zaza ve 9. dakikada Fabian Orellana'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Erken gelen gollerle yenik duruma düşmesine rağmen toparlanan ve Valencia kalesinde tehlikeli olmaya başlayan Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, 44. dakikada farkı bire indiren golü attı. Portekizli futbolcu hemen bir dakika sonrasında önemli gol fırsatını kaçırınca ilk yarı Valencia'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdaki karşılıklı ataklar sonucu değiştirmezken, Valencia ağırladığı Real Madrid'i 2-1 yenmeyi başardı. La Liga'da bir maçı daha eksik olan ve 52 puanda kalan Real Madrid, ikinci sıradaki Barcelona'nın bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Valencia ise 26 puanla 14. sıraya çıktı.

Bu arada Valencia-Real Madrid maçının 37. dakikasında sakatlanan Valencia'nın Portekizli futbolcusu Nani oyuna devam edemeyerek, yerini 40. dakikada Guilherme Siqueira'ya bıraktı. Sol kanatta attığı sprint sırasında kas ağrısı sakatlığı yaşayan Nani'nin durumunun yarın sabah yapılacak doktor kontrolünden sonra belli olacağı belirtildi.

Öte yandan Real Madrid'in 32 yaşındaki Portekizli futbolcusu Ronaldo, kulüpler bazında kariyerindeki 700. maçına çıktı. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo, 700 maçta toplam 510 gol atarken, oynadığı karşılaşmaların 474'ünden galibiyet, 126'sından beraberlik ve 100'ünden de yenilgiyle ayrıldı.