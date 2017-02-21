"Chapecoense kahramanı"ndan R. Madrid'e ziyaret
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilya ekibi Chapecoense kafilesinin de içinde bulunduğu uçağın Kolombiya'da düşmesinin ardından yardım ekiplerinin kaza bölgesine ulaşmasında önemli rol oynayan Johan Alexis Ramirez'i ağırladı.
Eflatun-beyazlıların Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez, vatandaşına üzerinde imzasının yer aldığı 10 numaralı formasını hediye etti.
Futbolcular ve Zidane ile fotoğraf da çektiren Ramirez, James Rodriguez'in tüm Kolombiyalıları temsil ettiğini belirterek, "Bu forma, hayatım boyunca sahip olabileceğim çok değerli bir hediye. Benim için bir zevkti." ifadesini kullandı.
Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, geçen yıl kasım ayında dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 12:13
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Toplam 4
Yorum
bjkkk adamsınnn taliscaaaa
- Elmander iflasın eşiğinde
Toplam 9
Yorum
burak galatasarayda oynadığı dönemde pek gol atamıyodu sen sorun çözer yazmıssın
- Bassogog Çin’e gitti
Toplam 8
Yorum
ADALET BAKIN ELİN YABANCISI YAPILANLARA KARŞILIK CEZAİ MÜEYYİDE UYGULADI. ORADA SES YOK BURADA İSE AZİZ ŞOV DEVAM EDİYOR.
"Chapecoense kahramanı"ndan R. Madrid'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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