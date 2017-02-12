 Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı" /> Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    3 puanı 3 golle aldı

    Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı

    'nın 22. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'yı 3-1 mağlup etti.

    El Sadar Stadı'nıdaki maçta 'i 3 puana ulaştıran golleri 24. dakikada Cristiano Ronaldo, 62. dakikada Isco ve 90+3. dakikada Lucas Vazquez kaydetti. Evsahibi takımın tek golünü ise 33. dakikada Sergio Leon attı.

    Öte yandan 2 takımdan da birer oyuncu sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Müsabakanın 12. dakikasında Real Madridli Isco ile çarpışan 'nın Dominik Cumhuriyetli futbolcusu Tano'nun sağ ayak bileği döndü. Acı içinde yerde kalan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, sahayı sedye ile terk etti. Müsabaka esnasında ayağına darbe alarak sakatlanan Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Danilo da, 56. dakikada sahadan sedye eşliğinde ayrıldı.

    Bu sonuçla 'daki 15. galibiyetini elde ederek puanını 49'a yükselten Real Madrid, 2 maçı eksik olmasına rağmen haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Ligde 14 maçtır galip gelemeyerek kötü gidişini sürdüren Osasuna ise 10 puanla 18. ve son sırada yer aldı.

    RAMOS 500. KEZ REAL MADRİD FORMASI GİYDİ
    Real Madrid'in İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, eflatun-beyazlı formayla 500. maçına çıktı.

    Başkent temsilcisinde 12. sezonunu geçiren 30 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar La Liga'da 350, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 96, İspanya Kral Kupası'nda 39, İspanya Süper Kupası'nda 10, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 3 ve UEFA Süper Kupa'da ise 2 kez forma giydi.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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