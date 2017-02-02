 Aubameyang Madrid yolunda – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Madrid yolunda

    Aubameyang Madrid yolunda
    İsmi uzun süredir ile anılan Aubameyang'ın sezon sonunda İspanyol ekibine imza atması bekleniyor. 2020'de sözleşmesinin biteceği Borussia Dortmund, 27 yaşındaki forvet için 80 milyon euro isterken, Real Madrid'in bu transferi bitireceği iddia edildi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:57
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