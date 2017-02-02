Aubameyang Madrid yolunda
İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan Aubameyang'ın sezon sonunda İspanyol ekibine imza atması bekleniyor. 2020'de sözleşmesinin biteceği Borussia Dortmund, 27 yaşındaki forvet için 80 milyon euro isterken, Real Madrid'in bu transferi bitireceği iddia edildi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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