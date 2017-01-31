Real Madrid'de ayrılık
Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cruzeiro, eski oyuncusu Real Madridli Lucas Silva'yı 1,5 sezonluğuna kiraladı.
Real Madrid'in internet sitesindeki açıklamada, Cruzeiro ile yapılan anlaşmanın ardından Silva'nın 1,5 sezon boyunca kiralık olarak Brezilya temsilcisinde forma giyeceği belirtildi.
Real Madrid'e iki sezon önce 13 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Cruzeiro'dan transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon hiçbir karşılaşmada görev almadı.
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, sağlık kontrolünde kalp ritim bozukluğu saptanmasının ardından Brezilyalı oyuncuyu geçen sezon kiralamaktan vazgeçmişti.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:40
- Drogba'dan G.Saray açıklaması
Toplam 1
Yorum
Berkay Drogbaba Adamsın Reis :))
- Advocaat’a 7 soru
Toplam 51
Yorum
Djenkov Bu elimizdeki mevcut kadro ile 4-4-2oynayacaksın bu kadar basit madem 10 numaran yok başka türlü eldeki kadro iş yapmaz mümkün değil !!!
- Fikret Orman'dan Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 58
Yorum
objektif fikret orman m.ekici yi alamayınca sallamaya başladı.teyzesi halası değil futbolcuyla görüşseydinadam is-te-mi-yor.başından beri aynı yerde
Real Madrid'de ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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