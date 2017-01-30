Real Madrid farkı açıyor
La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid sahasında Real Sociedad'ı 3-0 yendi.
İlk yarıyı 38. dakikada Mateo Kovacic'in attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarıyı Cristiano Ronaldo (Dk. 51) ve Alvaro Morata'nın (Dk. 83) golleriyle kapattı. Real Sociedad'ta İnigo Martinez, 74. dakikada kırmızı kart görüp, takımını 10 kişini bıraktı.
La Liga'da lider durumdaki Real Madrid, aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkartırken, Real Sociedad ise 35 puanla 5. sırada yer aldı.
Öte yandan en yakın takipçileri Barcelona ve Sevilla'nın haftayı puan kaybı ile kapatmasını iyi değerlendiren Real Madrid, bir maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
20. hafta sonunda 46 puanı bulunan Madrid temsilcisini 42'şer puanla Barcelona ve Sevilla takip etti.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
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Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
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fb dahaiyi hic dogrulmasin
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