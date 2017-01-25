Real Madrid turnuvaya veda etti!

İlk maçta sahasında aldığı 2-1'lik yenilginin ardından sakat oyuncuları Bale, James, Pepe, Carvajal, Marcelo ve Modric'den yoksun bir kadro ile Celta deplasmanına çıkan Real Madrid, özellikle yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun gösterdiği çabayla rakibini zorlasa da turu geçecek skoru elde edemedi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, Cristiano Ronaldo ile art arda tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Maçın 26. dakikasında Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Sergio'nun çeldiği top üst direkten döndü. Kontrataklarla hücuma çıkan Celta ise 40. dakikada Guidetti ile yakaladığı önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Real Madrid'in defans oyuncularından Danilo'nun 44. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Celta, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.



Mücadelenin ikinci yarısında da etkili ataklarını sürdüren Real Madrid, 62. dakikada kazanılan serbest vuruşta Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. En azından maçı uzatmalara taşımak için bir gol daha arayan Madrid takımı, kaleci Sergio'ya zor anlar yaşattı ancak 85. dakikada Wass'ın attığı golle Celta tekrar öne geçti: 2-1. Karşılaşmanın 90. dakikasında Lucas Vazquez'in golüyle skoru 2-2'ye getiren Real Madrid tur için ümitlense de 4 dakikalık uzatma anlarında 3. golü bulamayınca maç 2-2 sona erdi. Böylece Real Madrid kupadan elendi.



ATLETİCO MADRİD VE ALAVES'E DE TUR İÇİN BERABERLİK YETTİ

Çeyrek final rövanş maçlarının diğer ayağında Atletico Madrid rakip sahada Eibar ile 2-2 berabere kalarak yarı finale adını yazdıran diğer takım oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta Atletico Madrid 49. dakikada Gimenez'in golüyle 1-0 öne geçti. Sergio Enrich'in 73. dakikada, Pedro Leon'un da 80. dakikadaki golleriyle skoru 2-1 lehine çeviren Eibar'ın umudu, 85. dakikada Atletico'dan Juanfran'ın attığı golle sona erdi. Evinde oynadığı ilk müsabakada 3-0'lık galibiyet avantajı bulunan Atletico Madrid, deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından kupada yoluna devam etti.



İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finalin tek 2. lig takımı olan ve kupa tarihinde ilk kez bu aşamaya kadar yükselme başarısı gösteren Alcorcon ise deplasmanda Alaves ile 0-0 berabere kalarak elendi. Alcorcon deplasmanındaki ilk maçta yakaladığı 2-0'lık avantajı korumayı başaran Alaves yarı finale çıktı.



Kupanın son yarı finalisti bugün oynanacak Barcelona-Real Sociedad müsabakasının bitiminde belli olacak. Kupayı 28 kez ile en çok kazanan takım olan, bu kupanın son şampiyonu Barcelona, deplasmandaki ilk maçta Real Sociedad'ı 1-0 yenmişti.