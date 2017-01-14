 Madrid, Barça’yı solladı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Madrid, Barça’yı solladı

    Madrid, Barça’yı solladı
    İspanya Kral Kupası'nda önceki gece Sevilla ile berabere kalıp yenilmezlik serisini 40 maça (30 galibiyet, 10 beraberlik) çıkaran , ezeli rakibi 'yı geride bıraktı. 'nın öğrencileri, 39 maçla İspanyol kulüpleri arasında en uzun süre yenilmeyen Barça'nın rekorunu tarihe gömdü.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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