 Zinedine Zidane'a büyük onur! – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    'a büyük onur!

    Zinedine Zidane'a büyük onur!

    La Liga ekiplerinden 'in teknik direktörü , France Football dergisi tarafından yılın en iyi Fransız antrenörü seçildi.

    France Football dergisinden yapılan yazılı açıklamada, dergi jürisinin Zidane'ı 2016'nın en iyi Fransız antrenörü olarak seçtiği belirtildi.

    Cezayir asıllı Fransız teknik adam, 'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:32
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