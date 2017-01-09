Zinedine Zidane'a büyük onur!

France Football dergisinden yapılan yazılı açıklamada, dergi jürisinin Zidane'ı 2016'nın en iyi Fransız antrenörü olarak seçtiği belirtildi.

Cezayir asıllı Fransız teknik adam, Real Madrid'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.