Zinedine Zidane'a büyük onur!
La Liga ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, France Football dergisi tarafından yılın en iyi Fransız antrenörü seçildi.
France Football dergisinden yapılan yazılı açıklamada, dergi jürisinin Zidane'ı 2016'nın en iyi Fransız antrenörü olarak seçtiği belirtildi.
Cezayir asıllı Fransız teknik adam, Real Madrid'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:32
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Toplam 11
Yorum
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Toplam 16
Yorum
Yorum Belli zaten takımdakı tek adamakıllı oynayan kişi Muslera, gittiğinde halinizi merakla izleyeceğim, Eray yine ortasahadan yer mi acaba?
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Toplam 3
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ua terim ancak pişirirken yakar adamı ondan hayır gelmez emre çolak onun sayesinde kayboldu pişsin diye adamı yaktı roma maçını hatırlayın
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