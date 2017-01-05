Real Madrid buldozer gibi
Dün oynanan İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Sevilla'yı 3-0 mağlup eden Real Madrid hem kupada çeyrek final için önemli bir avantaj yakaladı hemde yenilmezliğini sürdürdü.
Cristiano Ronaldo'nun oynamadığı karşılaşmada Real Madrid, James Rodriguez'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti. 29. dakikada Varane ile skoru 2-0'a getiren Real, Rodriguez'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Real Madrid güçlü rakibini 3-0 yendi.
Fransız teknik adam Zinedine Zidane yönetiminde 38 maçtır yenilmeyen Real Madrid bu maçların 29'undan sahadan galibiyet ile ayrıldı. Real Madrid 1 maç daha kaybetmezse Barcelona'nın "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu egale edecek.
Fransız teknik adam Zinedine Zidane yönetiminde 38 maçtır yenilmeyen Real Madrid bu maçların 29'undan sahadan galibiyet ile ayrıldı. Real Madrid 1 maç daha kaybetmezse Barcelona'nın "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu egale edecek.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte son Kartal
Toplam 7
Yorum
Serhat Bu adamın maçını izleyen varsa yazsın kim bu nedir seneye kiraya vermeye çalışmayız inşallah
- İşte son Kartal
Toplam 7
Yorum
izmirli Üstat zaten vida için 5m anlaştılar fakat kiev sonradan fiyat yukselttiği için transfer gercekleşmedi.
- Fener Elia ile sollayacak!
Toplam 9
Yorum
Harun Nasıl da heyecan yapmışlar ahaha ben arfa ne oldu depay gelecekti neyse sevinin heyecan yapın ekici geliyor :)))
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