 Real Madrid avantajı kaptı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    avantajı kaptı

    Real Madrid avantajı kaptı

    , son 16 turu ilk maçında konuk ettiği 'yı 3-0 yendi.

    Cristiano Ronaldo ve Pepe'den yoksun sahaya çıkan , James Rodriguez'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti. 29. dakikada Varane ile skoru 2-0'a getiren Real, Rodriguez'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle devreyi 3-0 önde kapattı.

    Mücadelede başka gol olmadı ve sahadan 3-0 galip ayrılan Real Madrid, 12 Ocak'taki rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

    Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Real Madrid, kulüp yenilmezlik serisi rekorunu da 38 karşılaşmaya çıkardı. Real, sonraki maçını da kaybetmezse "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu Barcelona ile paylaşacak.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real Madrid avantajı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.