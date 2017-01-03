James Rodriguez, Real Madrid'de kalıyor
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımdan ayrılması gündemde olan Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez'in eflatun-beyazlı formayı giymeye devam edeceğini söyledi.
FIFA Yılın Teknik Direktörü Ödülü için İtalyan Claudio Ranieri ve Portekizli Fernando Santos ile adaylar arasında yer alan Fransız çalıştırıcı, "Ödülü alamamam benim için sürpriz olmaz. Diğer meslektaşlarımın ödülü kazanması normal bir durum olur, çünkü teknik direktörlüğe yeni başladım. Daha çok çalışmalı ve kendimi geliştirmeliyim." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Sevilla'yı ağırlayacakları maçın 19 kişilik kadrosunda yer almadığı bildirildi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 17:02
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Toplam 2
Yorum
ex beşiktaşlı bilmem onu şenol hocaya sor o bilir
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Toplam 12
Yorum
1905 ÇOOOOOOOOOOOOOOOOK ŞÜÜÜÜÜÜÜÜKÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜR. DARISI SEMİH VE SABRİNİN BAŞINADA İNŞALLAH
- De Jong'dan Sneijder açıklaması
Toplam 2
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1905 Doğru tespit, orta saha verimsiz kanatlar ve Wesleyde sorunlu. Selçuk ileri taşımakta yetersiz. Ramosla Pike gelse yine gol yeriz.
James Rodriguez, Real Madrid'de kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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