Zirvenin tek sahibi: Ronaldo

Real Madrid’li Cristiano Ronaldo, 2016’ya da damgasını vurdu. Portekizli yıldız, uluslararası turnuvalarda en golcü isim oldu.

Rekorları alt-üst eden isim Cristiano Ronaldo, 2016 yılını da zirvede tamamladı. R.Madrid'in Portekizli yıldızı, 2016'daki uluslararası turnuvalarda attığı 24 golle farkını ortaya koydu. 13'ü Portekiz Milli Takımı, 11'i de R.Madrid formasıyla 24 kez ağları havalandıran CR7, 2016'nın uluslararası turnuvalardaki en golcü futbolcusu oldu. Portekiz'in Avrupa Şampiyonu olmasında başrolü oynayan Ronaldo, 2014'ten sonra ikinci kez bu alanda zirveye çıktı. CR7'yi, 21 golle Barcelona'dan Messi izledi. PSG'den Cavani 16 golle 3. oldu.