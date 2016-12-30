Ronaldo'ya 300 milyon €
Dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bonservisine Çin takımından yapılan 300 milyon avroluk teklifi reddettiklerini söyledi.
Teklifi düşünmeden reddettiklerini vurgulayan Mendes, "Para her şey değil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatını oluşturuyor. Cristiano burada mutlu ve Çin'e gitmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Mendes, Çin'in futbolda büyüyen bir endüstri haline geldiğini belirterek, "Çin piyasaya çok hızlı girdi. Birçok futbolcu alabilirler ama Ronaldo, bunlar arasında yer almıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Son olarak Çin kulübü Shanghai Shenhua, Arjantinli 32 yaşındaki futbolcu Carlos Tevez'e iki sezon için 84 milyon dolar maaş vererek kadrosuna katmıştı. Böylece Tevez, tüm zamanların en yüksek maaşını alan futbolcusu konumuna gelmişti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:26
- Sow'dan Fernandao'ya esprili gönderme
Toplam 7
Yorum
cimbomum iyi ki şansa bir kaç gol attınız,eren müsait olduğunuzda öğretir size böyle golleri
- Ekici’de sıcak saatler
Toplam 24
Yorum
sonra 2 milyona satın Sonra 10 milyon verseniz alamazsınız.
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 2
Yorum
cimbomum çok komikmiş kardeş sen önce gol atmayı öğren bu sene de şampiyon kupa beyi galatasaraydır !!!!
Ronaldo'ya 300 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.