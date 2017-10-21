"Sabırlı oynayarak üç puanı aldık"

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Buz, "Çok önemli bir maça çıktık. Geçen hafta mağlup olmuştuk. Bizim açımızdan 4 puandaki takımın fiziksel ve taktiksel olarak cevap vermesi gerekiyordu. Karabükspor bizim rakibimiz. Üç puan bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

"Sabırlı ve dengeli oynayarak üç puanı aldığımızı düşünüyorum." diyen Buz, şöyle konuştu:

"Rakip golden sonra çözüldü. 3-0 galip geldik. Üç puan kazandık ama yolumuz daha çok uzun. Takım olarak doğruları yapmamız gerekiyor. Futbolcularımı kutluyorum. Genel anlamda iyi oynadık. Rakibi de mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."

Kardemir Karabükspor cephesi

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, "İlk golü atan takım maçı kazanacaktı. İkinci yarıda rakip takım golü buldu ve oyun açıldı." dedi.

Karşılaşmada gol için fırsatlar yakaladıklarını dile getiren Popovic, "Rakibin kontrataklarda tehlikeli olacağını biliyorduk. Bunu da kullandılar ve 3 golü buldular. 1-0'dan sonra oyundan düştük." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor maçını izledi. Gökçek, Osmanlıspor'un attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.