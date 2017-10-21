Osmanlıspor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 9. haftasındaki Osmanlıspor, sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki ikinci galibiyeti elde etti.

Maçın 10. dakikada Maxsö'den dönen topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulan Tanase'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ın ellerinde kaldı. İlk yarıdaki en ciddi pozisyon yine konuk ekipten geldi. 39. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje, yaptığı ortayla meşin yuvarlağı arka direkte Seleznov ile buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor karşılaşmasından eşitlik 62. dakikada bozuldu. Aminu Umar'ın pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Josue'nin çektiği şut kaleci Oleksandr Rybka'dan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Tiago Pinto'nun altıpas içerisinden topu ağlara göndererek Osmanlıspor'u 1-0 öne geçirdi. Osmanlıspor'u rahatlatan gol 74. dakikada Serdar Gürler'den geldi: 2-0. Başkent ekibinin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Gürler, karşılaşmanın 85. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve attığı klas golle maçın skorunu Osmanlıspor lehine 3-0 tayin eden golü Kardemir Karabükspor ağlarına gönderdi.

Bu arada Kardemir Karabükspor karşılaşmanın 90. dakikasında Torje ile penaltı atışından yararlanamadı. Osmanlıspor'un tecrübeli kalecisi Zydrunas Karcemarskas, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da penaltı kurtararak kalesini gole kapattı.

Bu sonuçla Süper Lig'deki ikinci galibiyetini alan Osmanlıspor, puanını 7'ye çıkartırken, Kardemir Karabükspor 8 puanda kaldı.



Stat: Osmanlı



Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Maxsö xx, Pinto xx, Numan Çürüksü xx, Serdar Gürler xx, Josue xx, Carlos xx, Musa Çağıran xx, Aminu xx, Doukara xx



Yedekler: Hakan Arıkan, Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Ninaj, Prochazka, Lawal, Özer Hurmacı, Regattin, Hasan Kılıç, Tugay Kaçar



Teknik Direktör: İrfan Buz

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Gaman xx, Kerim Zengin xx, Nounkeu xx, Ibanez xx, Torje xx, Tanase xx, Skulason xx, Poko xx, Grozav xx, Seleznyov xx



Yedekler: Ahmet Şahin xx, Talha Sanuç, Hakan Aslantaş, İshak Doğan, Osman Çelik, Traore, İlhan Depe



Teknik Direktör: Tony Popovic

Sarı kart: Maxsö (Osmanlıspor)