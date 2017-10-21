Osmanlıspor 3 puanı 3 golle aldı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Osmanlıspor, Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 9. haftasındaki Osmanlıspor, sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'deki ikinci galibiyeti elde etti.
Maçın 10. dakikada Maxsö'den dönen topu ceza alanı sağ çaprazında önünde bulan Tanase'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ın ellerinde kaldı. İlk yarıdaki en ciddi pozisyon yine konuk ekipten geldi. 39. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje, yaptığı ortayla meşin yuvarlağı arka direkte Seleznov ile buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor karşılaşmasından eşitlik 62. dakikada bozuldu. Aminu Umar'ın pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Josue'nin çektiği şut kaleci Oleksandr Rybka'dan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Tiago Pinto'nun altıpas içerisinden topu ağlara göndererek Osmanlıspor'u 1-0 öne geçirdi. Osmanlıspor'u rahatlatan gol 74. dakikada Serdar Gürler'den geldi: 2-0. Başkent ekibinin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Gürler, karşılaşmanın 85. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve attığı klas golle maçın skorunu Osmanlıspor lehine 3-0 tayin eden golü Kardemir Karabükspor ağlarına gönderdi.
Bu arada Kardemir Karabükspor karşılaşmanın 90. dakikasında Torje ile penaltı atışından yararlanamadı. Osmanlıspor'un tecrübeli kalecisi Zydrunas Karcemarskas, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da penaltı kurtararak kalesini gole kapattı.
Bu sonuçla Süper Lig'deki ikinci galibiyetini alan Osmanlıspor, puanını 7'ye çıkartırken, Kardemir Karabükspor 8 puanda kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Maxsö xx, Pinto xx, Numan Çürüksü xx, Serdar Gürler xx, Josue xx, Carlos xx, Musa Çağıran xx, Aminu xx, Doukara xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Ninaj, Prochazka, Lawal, Özer Hurmacı, Regattin, Hasan Kılıç, Tugay Kaçar
Teknik Direktör: İrfan Buz
Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Gaman xx, Kerim Zengin xx, Nounkeu xx, Ibanez xx, Torje xx, Tanase xx, Skulason xx, Poko xx, Grozav xx, Seleznyov xx
Yedekler: Ahmet Şahin xx, Talha Sanuç, Hakan Aslantaş, İshak Doğan, Osman Çelik, Traore, İlhan Depe
Teknik Direktör: Tony Popovic
Sarı kart: Maxsö (Osmanlıspor)
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:08
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 6
Yorum
PIYORSUN İŞE GİRİYORSUN AYKUT HOCA SAMET AYBABA SENİ İYİ ÇALIŞTIRMIŞ VE DERS VERMİŞ. BİZDE SENİ HOCA BİLİYORDUK. MEĞER GÜDÜLEN MİŞİN. BAŞKASININ ÖĞÜDÜ İŞ YA......
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''Hocam bırak da ben oynayayım''
Toplam 4
Yorum
kafa aynı kafa kaçakta demek ki sen bunları hak ediyorsun vede istiyorsun demektir bu sözlerinle. bu nasıl bir düşünce ve kafadır
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Başkan Özbek siftah peşinde
Toplam 1
Yorum
ri bile kızarmıyor bunların GS la zoru başarmak zorundasın sn TUDOR hocam. başar bu işi sustur bu GS kompleksi kokan bu bireyleri. bunlara geçmiş ders aldırmamış. yüzle
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