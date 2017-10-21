 İrfan Buz: ''Futbolda ağlamayacaksın!'' – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    : ''Futbolda ağlamayacaksın!''

    İrfan Buz: ''Futbolda ağlamayacaksın!''

    Teknik Direktörü , maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacaksın” dedi.

    Süper Lig'in 9. haftasında, , 'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, "Çok önemli müsabakaya çıktık. Karabük bizim direk rakibimiz. Bugün sahamıza geldi. 3 puan bizim açımızdan çok önemliydi. 3 puanı sabırlı disiplinli oynayan, bir takım halinde aldığımızı düşünüyorum. Rakip golden sonra çözüldü. 3 puan kazandık ama daha yolumuz uzun. Bütün futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Rakibi mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Futbolda ağlamayacaksın. Elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacaksın" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:47
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