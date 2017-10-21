İrfan Buz: ''Futbolda ağlamayacaksın!''
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kardemir Karabükspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacaksın” dedi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:47
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Derbi ödemesi
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Ne primi anlamadım, futbolcuların TS'ye ödeme yapması lazım.
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900 milyon liralık derbi
Toplam 4
Yorum
serdar satmaya kalksan alan olmaz kendi kendilerine nasılda fiyat çekiyorlar
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''Kaybetmediler çünkü bizim gibi rakipleri yoktu''
Toplam 5
Yorum
bravo aynen tudor elimden gelen butor diyecek feneri gorunce herkes fenerin tokadini tadacak
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