Osmanlı’da 4 eksik

OSMANLISPOR, evinde Karabükspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana, sakatlıkları devam eden Josue, Aminu Umar, Payam Sadeghian, Sokol Cikalleshi ve Anıl Karaer katılmadı. Başkent ekibi, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla devam ettirecek.