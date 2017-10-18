Osmanlıspor'da, Karabük hazırlıkları sürüyor
Osmanlıspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. M Osmanlıspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.or-sarılı futbolcular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Egzersiz ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, daha sonra dar alanda top kapmaca oynadı. Antrenman, pas çalışmasının ardından yarım sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Futbolculardan Numan Çürüksu, Koray Altınay, Andreas Maxsö, Tiago Pinto, Raheem Lawal, Souleymane Doukara ve Serdar Gürler, ısınma hareketleri, dayanıklık çalışması ve hafif tempolu koşuyla idmanı tamamladı. Antrenmana, sakatlıkları devam eden Josue, Aminu Umar, Payam Sadeghian, Sokol Cikalleshi ve Anıl Karaer katılmadı. Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:18
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 5
Yorum
alex10 ben de fbliyim bende memnun deilim ama bu antrenman tekniğinden deil kadro yapılandırılmasından kadro baştan yanlış kardeşim.
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Rıza Çalımbay'dan ilk sözler
Toplam 5
Yorum
ÖNDER SİVASSPOR SİKE SURECİNDE RIZA HOCA TAKIMIN BASINDAYDI. DEMEKKİ SİVASSPOR SİKEYLE ALAKASI YOKTUR TRABZONLULAR...DEMEKKİ RIZA HOCAY SEÇTİNİZ
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 47
Yorum
Ts 61 Riza kimya trabzonspor da ne isivar memlekette adammi kalmadi utanin trabzonu yönetenler hami ünal tolunaydan akcaydan vs
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