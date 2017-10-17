Buz: "Bursaspor'da çok güzel günlerim oldu"

"KANATLARDAN İYİ GELEMEDİK"

Devrede oyuncularıyla konuştuğuna işaret eden İrfan Buz, "İkinci yarıda taktiksel disiplinimizle birlikte, kanatları kullanmamız gerektiğini söyledik. İlk devrede kullandığımızda pozisyonlarımız ortaya çıkmıştı. Bunu da iyi yapamadık. Dilediğimiz oyunu sergileyemedik. Kanatlardan iyi gelemedik. Kontraataktan Aziz'in tekte vurup topun 90'a gitmesiyle mücadele 3-1 oldu. 1-2 pozisyonumuz olmasına rağmen geri dönemedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız, Kardemir Karabükspor maçına odaklanacağız. Hatalarımızı iyi analiz edeceğiz, iyi bir takımımız var ama çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu. İrfan Buz, daha önce görev yaptığı Bursaspor içinse, "Bursaspor'da çok güzel günlerim oldu, onlarda inşallah sezon sonu istediği hedeflere ulaşır" ifadelerini kullandı.