Golü çok kendi yok

Sokol Cikalleshi, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı forma giydiği 4 maçta 3 kez fileleri sarstı. Ligde en fazla gol attığı 2 takımdan biri Bursa. Ancak Arnavut futbolcu sakatlığı sebebiyle bugün Bursaspor'a karşı oynayamayacak. Sokol'un haircinde Özer Hurmacı, Anıl Karaer ve Advija Vrsajevic'in de sakatlıkları sürüyor. Yine de Osmanlı'da hedef 3 puan