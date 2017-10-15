 Osmanlıspor, Bursaspor deplasmanında – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    , deplasmanında

    Osmanlıspor, Bursaspor deplasmanında

    , Süper Lig'in 8. haftasında yarın 'un konuğu olacak.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Başkent ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Sokol Cikalleshi, Avdija Vrsajevic, Özer Hurmacı ve Anıl Karaer forma giyemeyecek.

    , Süper Lig'de geçen hafta sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek ilk galibiyetini almıştı.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:15
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