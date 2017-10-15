Osmanlıspor, Bursaspor deplasmanında
Osmanlıspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Bursaspor'un konuğu olacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Başkent ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Sokol Cikalleshi, Avdija Vrsajevic, Özer Hurmacı ve Anıl Karaer forma giyemeyecek.
Osmanlıspor, Süper Lig'de geçen hafta sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek ilk galibiyetini almıştı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:15
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Gomis'ten Fenerbahçe sözü!
Toplam 10
Yorum
olumune gs Aslanlar parçalayın önünüze geleni
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Taraftarları anlamadılar!
Toplam 2
Yorum
türk istiklal marşını kim okudu acaba :D
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Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
6161 akhisara yenilir havlu atarız.alanya maçı kazamıydı yoksa gücümüz yetmediği içinmi kaybettik bugün belli olur.
Osmanlıspor, Bursaspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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