 Osmanlı eve döndü – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Osmanlı eve döndü

    Osmanlı eve döndü
    MİLLİ maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya'da 9 günlük kampa girerek geçiren Başkent ekibi şehre döndü. Dün Ankara'daki idmana Sokol, Advija, Anıl ve Özer katılmadı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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