Osmanlıspor, Antalya kampını tamamladı
Süper Lig’in 8. haftasında Bursaspor’la karşılaşacak olan Başkent ekibi, 9 günlük Antalya kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde bir otelin sahasında Antalya'daki son antrenmanına çıkan oyuncular, çalışmalara ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, saha kenarına kurulu istasyonlarda sprint çalışması yaptıktan sonra yarı sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 10 dakika süren idmana tedavileri devam eden Sokol, Avdija, Özer Hurmacı ve Anıl Karaer katılmadı.
Osmanlıspor, bugün havayoluyla Ankara'ya geçecek ve Bursaspor maçının hazırlıklarına Batıkent Tesisleri'nde devam edecek.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:10
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Guardiola'dan İlkay açıklaması
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Mecnun Bence ıkısıde güzel futbolcu En iyi şekilde ülkemizi temsil edıyorlar Bize yakışan sadece başarilar dilemek
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44istanbul TFF FB'ye yakisir!!! Ayni karakterler nasil olsa!
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Messi'ye çılgın teklif!
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israfil17 Eger Barca bu parayi veriyorsa bence cok akillica bir kontrat uzatma isi degil. Bugün Messi Messi olduysa bunu Barca`ya borcludur. Adamlar altyapiya alip ilgilenip bu hale getirdiler eger su an sadece parayi düsünüyorsa bence yol versinler. Barcadan gittikten sonrada bir Messi devri kapanir kesinlikle baska yerde Barca`da oynadigi gibi oynayamaz. Söyle bir bakin örnekleri cok. Ronaldinho, Eto bunlar gittikleri yerde kesinlikle bir dünya yildizi olarak kalamadilar.
Osmanlıspor, Antalya kampını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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