 Osmanlıspor 4 eksikle çalıştı – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    4 eksikle çalıştı

    Osmanlıspor 4 eksikle çalıştı

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya kampında değerlendiren , yarın yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını tamamlayacak ve Ankara'ya dönecek.

    Süper Lig'in 8. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak olan Mor-Sarılı ekip, bugün ki antrenmanda 4 oyuncusundan yoksun çalıştı. Regnum Carya Otel'in sahasında yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Sokol, Avdija, Anıl Karaer ve Özer Hurmacı katılmadı.

    Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması ve çabukluğa dayalı oyunla başladı.

    Daha sonra fitness topuyla çift kalede keyifli bir maç yapan futbolcular, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulundu. Günün tek çalışması çift kale maç ve ardından yapılan stretchingle son buldu.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor 4 eksikle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.