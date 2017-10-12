Osmanlıspor 4 eksikle çalıştı
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya kampında değerlendiren Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını tamamlayacak ve Ankara'ya dönecek.
Süper Lig'in 8. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak olan Mor-Sarılı ekip, bugün ki antrenmanda 4 oyuncusundan yoksun çalıştı. Regnum Carya Otel'in sahasında yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Sokol, Avdija, Anıl Karaer ve Özer Hurmacı katılmadı.
Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması ve çabukluğa dayalı oyunla başladı.
Daha sonra fitness topuyla çift kalede keyifli bir maç yapan futbolcular, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulundu. Günün tek çalışması çift kale maç ve ardından yapılan stretchingle son buldu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:38
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mlh26 Eskişehir li Trabzonsporlu olarak katılıyorum adanalı arkadaşım
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