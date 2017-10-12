Osmanlıspor 4 eksikle çalıştı

Süper Lig'in 8. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak olan Mor-Sarılı ekip, bugün ki antrenmanda 4 oyuncusundan yoksun çalıştı. Regnum Carya Otel'in sahasında yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Sokol, Avdija, Anıl Karaer ve Özer Hurmacı katılmadı.



Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması ve çabukluğa dayalı oyunla başladı.



Daha sonra fitness topuyla çift kalede keyifli bir maç yapan futbolcular, kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulundu. Günün tek çalışması çift kale maç ve ardından yapılan stretchingle son buldu.