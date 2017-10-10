Osmanlıspor hazır kıta

LİGDE ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında alan Osmanlıspor, milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Hafta sonunda Bursaspor deplasmanında ter dökecek mor-sarılılar, zorlu maça moralli bir şekilde yüksek tempoda hazırlanıyor. Yeni teknik direktör İrfan Buz da Kasımpaşa galibiyetinin değer kazanması için Bursa'dan da puanla dönmeleri gerektiğini söyledi.