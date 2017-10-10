 Osmanlıspor hazır kıta – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Osmanlıspor hazır kıta

    Osmanlıspor hazır kıta
    LİGDE ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında alan Osmanlıspor, milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Hafta sonunda Bursaspor deplasmanında ter dökecek mor-sarılılar, zorlu maça moralli bir şekilde yüksek tempoda hazırlanıyor. Yeni teknik direktör İrfan Buz da Kasımpaşa galibiyetinin değer kazanması için Bursa'dan da puanla dönmeleri gerektiğini söyledi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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