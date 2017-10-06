"PUANLAR ALMAK ZORUNDAYIZ"

KASIMPAŞA galibiyetiyle ligde ilk kez kazanan Osmanlıspor'da yeni teknik direktör İrfan Buz, milli aradan sonra karşılaşacakları eski takımı Bursaspor'a gözdağı verip, af diledi. Buz, "Bursa taraftarı beni affetsin ama bizim açımızdan çok önemli bir maç, puan ya da puanlar almak zorundayız" diye iddiasını ortaya koydu.