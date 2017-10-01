OSMANLI'DAN İLK ZAFER

Lig'e kötü bir başlangıç yapandibe vurmuştu. Geçeh nafta teknik direktör değişikliğine giden ve'un yerine'u getiren Başkent ekibi sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. 16. dakikadaile 1-0 öne geçen Ankara ekibi, 45'deile farkı 2'ye yükseltti: 2-0. Dakikalar 59'u gösterirkenskoru 3-0 yaptı.Osmanlı'nın hocasıİrfan Buz, takımınligde geçsiftah yaptığınıama devamınıgetireceklerinisöyledi."Buöz güvenimiziçin çok önemliydi.Farklı kazanmakayrıcagüzel oldu.Artıkgeçmenin zamanıgeldi"şeklindekonuştu.