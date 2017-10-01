 OSMANLI'DAN İLK ZAFER – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    OSMANLI'DAN İLK ZAFER

    OSMANLI'DAN İLK ZAFER

    Sezona başladığı Bülent Uygun ile yollarını ayıran Osmanlı, takımın başına İrfan Buz’u getirmişti. Buz 2. maçında takımını 3 puana taşıdı

    SÜPER Lig'e kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor dibe vurmuştu. Geçeh nafta teknik direktör değişikliğine giden ve Bülent Uygun'un yerine İrfan Buz'u getiren Başkent ekibi sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. 16. dakikada Musa Çağıran ile 1-0 öne geçen Ankara ekibi, 45'de Sokol Cikalleshi ile farkı 2'ye yükseltti: 2-0. Dakikalar 59'u gösterirken Aminu skoru 3-0 yaptı.

    Çıkışa geçme zamanı
    Osmanlı'nın hocası İrfan Buz, takımın ligde geç siftah yaptığını ama devamını getireceklerini söyledi. "Bu sonuç öz güvenimiz için çok önemliydi. Farklı kazanmak ayrıca güzel oldu. Artık çıkışa geçmenin zamanı geldi" şeklinde konuştu.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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