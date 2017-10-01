OSMANLI'DAN İLK ZAFER
Sezona başladığı Bülent Uygun ile yollarını ayıran Osmanlı, takımın başına İrfan Buz’u getirmişti. Buz 2. maçında takımını 3 puana taşıdı
Çıkışa geçme zamanı
Osmanlı'nın hocası İrfan Buz, takımın ligde geç siftah yaptığını ama devamını getireceklerini söyledi. "Bu sonuç öz güvenimiz için çok önemliydi. Farklı kazanmak ayrıca güzel oldu. Artık çıkışa geçmenin zamanı geldi" şeklinde konuştu.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
OSMANLI'DAN İLK ZAFER haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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