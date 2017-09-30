OSMANLI SİFTAH YAPTI!

Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 4'e yükseltti ancak ligin dibinden kurtulamadı. Kasımpaşa ise 8 puanla 11. sırada yer aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Umar'ın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Musa Çağıran'ın sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.



16. dakikada Osmanlıspor golü buldu. Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanına doğru yönelen Musa Çağıran'ın ceza yayı üzerinden attığı sert şutta rakip defansa çarparak kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu: 1-0



19. dakikada Josue'nin kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Maxsö'nün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Pavelka'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



26. dakikada Cikalleshi'nin sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada topa iyi vurumayan Serdar Gürler takımını bir golden etti.



45. dakikada başkent ekibi farkı 2'ye çıkardı. Vrsajevic'in düşürülmesi sonrasında kazanılan faul atışını kullanan Josue'nin ön direğe gönderdiği topa Cikalleshi kafayla dokunda. Kaleci Ramazan Köse'den dönen topu tamamlayan Cikalleshi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



51. dakikada defanstan atılan uzun pasla orta sahada topla buluşan Murillo, bir süre topu sürdükten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Geriden gelen Maxsö rakibinin vuruş yapmasını engelleyerek topu kornere çelmeyi başardı.



59. dakikada Osmanlıspor farkı 3'e çıkardı. Serdar Gürler'in defansın arkasına gönderdiği şık pasta topla buluşan Umar, üzerine gelen kaleci Ramazan Köse'nin üstünden meşin yuvarlağı aşırtarak ağlara gönderdi: 3-0



71. dakikada ceza alanı önünde Serdar Gürler-Musa Çağıran paslaşmasında son olarak topla buluşan Musa Çağıran'ın yaklaşık 20 metreden yaptığı plase vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



Karşılaşma, Osmanlıspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.