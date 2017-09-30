İrfan Buz: Önemli bir galibiyet aldık

Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısına katılan teknik direktör Buz, çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını hatırlatarak, "260 gündür bu sahada kazanamıyorduk. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz." dedi.

Rakiplerinin disiplinli bir takım olduğuna dikkati çeken Buz, "Kısa zamanda mental anlamda çalışmalarımız oldu. Futbolcu kardeşlerimizle bunu konuştuk. Kendileri idrak ettikten sonra takımın savunma anlamında parametlerini yerine getirdik. Şut attık, kenarlardan geldik." diye konuştu.

Takım olarak kenetlenerek maça çıktıklarını vurgulayan İrfan Buz, "Takımımız kaliteli ancak eksiklerimiz var. Önemli bir galibiyet. Antalya kampımızda eksikleri gidererek, kırılgan olmayan bir Osmanlıspor'u ortaya çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Osmanlıspor'u elde ettiği 3 puandan dolayı kutladı.

Kendileri açısından ilk yarının sorunlu geçtiğini dile getiren Özdeş,"Karşılaşmanın ortada geçtiği anlarda cepheden atılan şut ile 1-0 geriye düştük. 1-0'lık skor rakibe güven verdi. Bizi bocalattı. Oyun ortada dediğimiz anda devrenin son saniyelerinde 2-0 geriye düştük. Bu skor işimizi güçleştirdi." değerlendirmesini yaptı.

İkinci yarıda ön tarafta 2 oyuncu hamlesini denediklerini ifade eden Özdeş, şöyle devam etti:

"Üçüncü golü yediğimiz ana kadar istediğimiz oyun standardını tutturduk. Bu 15 dakikada oynadığımız oyunda pozisyonumuz vardı. 3-0 dan sonra rakip daha öz güvenli oynadı. Ancak takımım oyun disiplininden kopmadı. İlk 6 haftada gerçekleştirdiğimiz oyun standardını sergileyemedik. Etkili olduğumuz zamanlara dönmemiz gerekir. Bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ligin en genç takımıyız. İç sahadaki etkili performansımız beni ümitlendiriyor."

Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya'yı eleştiren Kemal Özdeş, "Hakem sonuca etki etmedi. Ancak ilk yarıda takdir haklarını rakipten yana kullandı. İkinci yarıda adaletli bir yönetim ortaya koyunca, hızlı bir oyun ortaya çıktı. Bir takım sonuncu, bir takım yedinci diyerek maçlar yönetilmemeli." diyerek sözlerini tamamladı.