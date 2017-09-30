160 gün sonra gelen galibiyet

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sezonun 7. haftasında 3 puan sevinci yaşadı.

Başkent ekibi 2017-2018 sezonunun 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini Musa Çağıran, Cikalleshi ve Aminu Umar'ın golleriyle 3-0 mağlup eden mor-sarılılar, 160 gün sonra ligde bir maçta 3 puan elde etti.

Mor-sarılılar bu sezon ilk kez kalesinde gol görmeden bir karşılaşmayı tamamladı.

Osmanlıspor ligde bundan önceki galibiyetini geçen sezon 22 Nisan'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u (1-0) yenerek almıştı. Bu maçta başkent ekibinin tek golünü Webo kaydetmişti.

Mor-sarılılar iç sahada bundan önceki galibiyetini ise geçen sezonun 13. haftasında 2-1'lik skorla Kardemir Karabükspor karşısında elde etmişti. 4 Aralık 2016'da yapılan karşılaşmada Osmanlıspor'a sahasındaki son üç puanı getiren golleri Musa Çağıran ve Numan Çürüksu kaydetmişti.

Osmanlıspor'un bu sezon oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: