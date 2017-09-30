 160 gün sonra gelen galibiyet – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    160 gün sonra gelen galibiyet

    160 gün sonra gelen galibiyet

    Süper Lig'in 7. haftasında iç sahada Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Osmanlıspor, ligde 160 gün sonra bir maçta 3 puan aldı.

    Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sezonun 7. haftasında 3 puan sevinci yaşadı.

    Başkent ekibi 2017-2018 sezonunun 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini Musa Çağıran, Cikalleshi ve Aminu Umar'ın golleriyle 3-0 mağlup eden mor-sarılılar, 160 gün sonra ligde bir maçta 3 puan elde etti.

    Mor-sarılılar bu sezon ilk kez kalesinde gol görmeden bir karşılaşmayı tamamladı.

    Osmanlıspor ligde bundan önceki galibiyetini geçen sezon 22 Nisan'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u (1-0) yenerek almıştı. Bu maçta başkent ekibinin tek golünü Webo kaydetmişti.

    Mor-sarılılar iç sahada bundan önceki galibiyetini ise geçen sezonun 13. haftasında 2-1'lik skorla Kardemir Karabükspor karşısında elde etmişti. 4 Aralık 2016'da yapılan karşılaşmada Osmanlıspor'a sahasındaki son üç puanı getiren golleri Musa Çağıran ve Numan Çürüksu kaydetmişti.

    Osmanlıspor'un bu sezon oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

    HAFTA MAÇLAR SONUÇ
    1 Evkur Yeni Malaytaspor-Osmanlıspor 3-1
    2 Osmanlıspor-Galatasaray 1-3
    3 Kayserispor-Osmanlıspor 2-2
    4 Osmanlıspor-Göztepe 0-2
    5 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor 2-4
    6 Antalyaspor-Osmanlıspor 3-0
    7 Osmanlıspor-Kasımpaşa 3-0
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:00
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