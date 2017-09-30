160 gün sonra gelen galibiyet
Süper Lig'in 7. haftasında iç sahada Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Osmanlıspor, ligde 160 gün sonra bir maçta 3 puan aldı.
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sezonun 7. haftasında 3 puan sevinci yaşadı.
Başkent ekibi 2017-2018 sezonunun 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini Musa Çağıran, Cikalleshi ve Aminu Umar'ın golleriyle 3-0 mağlup eden mor-sarılılar, 160 gün sonra ligde bir maçta 3 puan elde etti.
Mor-sarılılar bu sezon ilk kez kalesinde gol görmeden bir karşılaşmayı tamamladı.
Osmanlıspor ligde bundan önceki galibiyetini geçen sezon 22 Nisan'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u (1-0) yenerek almıştı. Bu maçta başkent ekibinin tek golünü Webo kaydetmişti.
Mor-sarılılar iç sahada bundan önceki galibiyetini ise geçen sezonun 13. haftasında 2-1'lik skorla Kardemir Karabükspor karşısında elde etmişti. 4 Aralık 2016'da yapılan karşılaşmada Osmanlıspor'a sahasındaki son üç puanı getiren golleri Musa Çağıran ve Numan Çürüksu kaydetmişti.
Osmanlıspor'un bu sezon oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|HAFTA
|MAÇLAR
|SONUÇ
|1
|Evkur Yeni Malaytaspor-Osmanlıspor
|3-1
|2
|Osmanlıspor-Galatasaray
|1-3
|3
|Kayserispor-Osmanlıspor
|2-2
|4
|Osmanlıspor-Göztepe
|0-2
|5
|Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor
|2-4
|6
|Antalyaspor-Osmanlıspor
|3-0
|7
|Osmanlıspor-Kasımpaşa
|3-0
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:00
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''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''
Toplam 1
Yorum
bazen boş konuşuyorsun milanda-interde oynayıp hocalık yapanla kendini bir tutuyorsan gülerler. bırak basın sorsun konuşma sen. ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 87
Yorum
beko maç boyunca 1 şut çekmişsin.kırmızı kartı 1-0 dan sonra ve 83. dk den sonra görmüşsün.akhisarın başarısına gölge düşürmeye çalısma.
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TUDOR 'SELÇUK İNAN' İÇİN KARARINI VERDİ
Toplam 5
Yorum
selçuğu kazanmak istiyorsan belhandanın yerinde oynatmaya çalış bakalım. iki adam geçebiliyor mu.. yeminle söylüyorum rakip ceza yayından muslereya geri pas atar
160 gün sonra gelen galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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