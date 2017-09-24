İrfan Buz yönetiminde ilk maç
Osmanlıspor, Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde ilk 5 haftada galibiyeti bulunmayan iki takımın maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası istifa eden Bülent Uygun'un yerine takımın başına geçen yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Bülent Uygun idaresinde çıktığı 5 maçta sadece bir puan alan başkent ekibi, İrfan Buz ile yeni bir sayfa açmaya çalışacak.
Ligde son sırada yer alan mor-sarılı ekipte, Antalyaspor maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.
"OSMANLISPOR KRİZDEN ÇIKACAK"
İrfan Buz, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Yönetime kendisine güvendikleri için teşekkür eden Buz, Osmanlıspor'u hak ettiği yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.
Buz, başkent ekibinin kaliteli bir kadroya sahip olduğuna dikkati çekerek, futbolcularına güvendiğini vurguladı.
"Osmanlıspor krizden çıkabilecek mi?" sorusuna Buz, "Tabii ki çıkacak. Buradan kesinlikle en kısa zamanda çıkacağız. Çok iyi kadromuz var. Bulunduğumuz konum bize yakışmıyor." yanıtını verdi.
İrfan Buz, Antalyaspor maçıyla ilgili ise "İki takım için önemli bir müsabaka. Kesinlikle iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:15
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
savaşan kartal bu da soru mu? nasıl kazandığını tüm Türkye gördü.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
eraycan bjk kollanıyor diyenler dünde gördü hakemler kafasına göre iş yapıyor ama fbyede bjkyede hakeme rağmen mücadelelrinden dolayı tebrik ederim
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 9
Yorum
mehmet hakemle kazandı geri kalanı geyik ve yalan
İrfan Buz yönetiminde ilk maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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