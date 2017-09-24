İrfan Buz yönetiminde ilk maç

Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde ilk 5 haftada galibiyeti bulunmayan iki takımın maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası istifa eden Bülent Uygun'un yerine takımın başına geçen yeni teknik direktörü İrfan Buz yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Bülent Uygun idaresinde çıktığı 5 maçta sadece bir puan alan başkent ekibi, İrfan Buz ile yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

Ligde son sırada yer alan mor-sarılı ekipte, Antalyaspor maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.



"OSMANLISPOR KRİZDEN ÇIKACAK"

İrfan Buz, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yönetime kendisine güvendikleri için teşekkür eden Buz, Osmanlıspor'u hak ettiği yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Buz, başkent ekibinin kaliteli bir kadroya sahip olduğuna dikkati çekerek, futbolcularına güvendiğini vurguladı.

"Osmanlıspor krizden çıkabilecek mi?" sorusuna Buz, "Tabii ki çıkacak. Buradan kesinlikle en kısa zamanda çıkacağız. Çok iyi kadromuz var. Bulunduğumuz konum bize yakışmıyor." yanıtını verdi.

İrfan Buz, Antalyaspor maçıyla ilgili ise "İki takım için önemli bir müsabaka. Kesinlikle iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.