 Osmanlı'da İrfan Buz dönemi başladı – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Osmanlı'da dönemi başladı

    Osmanlı'da İrfan Buz dönemi başladı

    Süper Lig ekiplerinden , göreve getirilen teknik direktör yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun'un istifasının ardından anlaşma sağlanan , Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

    Tecrübeli teknik adam, saha içerisinde oyuncularıyla tokalaştıktan sonra onlara yönelik yaklaşık 10 dakika süren motivasyon içerikli bir konuşma yaptı.

    Mor-sarılı ekip, daha sonra antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Topla ısınmaya yönelik pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdi. Günün tek çalışması 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla sona erdi.

    Yaklaşık 1 saat süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Portekizli futbolcu Tiago Pinto katılmadı.

    , Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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