Osmanlı'da İrfan Buz dönemi başladı
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun'un istifasının ardından anlaşma sağlanan İrfan Buz, Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Tecrübeli teknik adam, saha içerisinde oyuncularıyla tokalaştıktan sonra onlara yönelik yaklaşık 10 dakika süren motivasyon içerikli bir konuşma yaptı.
Mor-sarılı ekip, daha sonra antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Topla ısınmaya yönelik pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdi. Günün tek çalışması 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla sona erdi.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Portekizli futbolcu Tiago Pinto katılmadı.
Osmanlıspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:05
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mehmet boyacı küpü değil bu bir o kaleci bir bu kaleci . kameniyi de de moralize edersiniz o zaman. formda olmayan adamı oynatma ötesi yok.
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