 Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu

    Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu

    Osmanlıspor'da, Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'u getirildi.

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'na 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor, görevinden ayrılan teknik direktör Bülent Uygun'un yerine 'u getirdi.

    Ankara'ya gidecek olan İrfan Buz'un son detayları konuştuktan sonra Osmanlıspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

    İrfan Buz geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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