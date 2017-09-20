Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu
Osmanlıspor'da, Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirildi.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'na 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor, görevinden ayrılan teknik direktör Bülent Uygun'un yerine İrfan Buz'u getirdi.
Ankara'ya gidecek olan İrfan Buz'un son detayları konuştuktan sonra Osmanlıspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
İrfan Buz geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e taşımıştı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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