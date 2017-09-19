 Sağlam Osmanlı’ya – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Sağlam Osmanlı’ya

    Sağlam Osmanlı’ya

    Osmanlı'da Sivas yenilgisi sonrası istifa eden Bülent Uygun'un yerine Ertuğrul Sağlam geliyor. Geçen hafta Malatya'dan ayrılan Sağlam'ın Başkent ekibiyle anlaşması bekleniyor. Aksi halde yabancı hoca arayışına başlanacağı öğrenildi.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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