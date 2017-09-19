 Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu

    Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu

    Osmanlıspor'da, Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'u getirildi.

    Detaylar birazdan...

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:26
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