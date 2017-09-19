Osmanlıspor'un teknik direktörü belli oldu
Osmanlıspor'da, Bülent Uygun'dan boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirildi.
Detaylar birazdan...
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:26
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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