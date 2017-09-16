 Osmanlıspor ilk galibiyet peşinde – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    ilk galibiyet peşinde

    <a href="/index/osmanlispor?id=df4ff6e5-7aba-47ed-a7e4-f1ae198aeedb" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> ilk galibiyet peşinde

    , Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    Ligde geride kalan 4 haftada bir puan alan başkent ekibi, bu sezon ki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

    Geçen sezonun son 6 haftasında da üç puanla tanışamayan 'un, ligde 10 maçlık galibiyet özlemi bulunuyor.

    Başkent ekibi, sahasındaki son galibiyetini ise geçen sezonun 13. haftasında 2-1'lik skorla Kardemir Karabükspor karşısında almıştı.

    'da, maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:33
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