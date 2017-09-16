Osmanlıspor ilk galibiyet peşinde
Osmanlıspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde geride kalan 4 haftada bir puan alan başkent ekibi, bu sezon ki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Geçen sezonun son 6 haftasında da üç puanla tanışamayan Osmanlıspor'un, ligde 10 maçlık galibiyet özlemi bulunuyor.
Başkent ekibi, sahasındaki son galibiyetini ise geçen sezonun 13. haftasında 2-1'lik skorla Kardemir Karabükspor karşısında almıştı.
Osmanlıspor'da, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:33
-
Gözler kral Gomis’te
Toplam 1
Yorum
Aslan TARAFTARDAN COK ETKILENIP ILK EVIMIZDEKI MACTA SÜREKLI OFSAYT'A DÜSMÜSTÜ INSALLAH BU MAC DAHA RAHAT OYNAR TABI GOLÜ ERKEN BULURSA
-
Nazifoğlu’na 1 yıl uzaklaştırma!
Toplam 3
Yorum
Aslan NAZIFOGLU VE CAVANDA'NIN TRANSFER SONRASI RESMI VE SÖZLERI UNUTULMAZ !
-
Kayserispor evinde kazandı
Toplam 2
Yorum
SALİH 05 FUTBOL USA KAYSERİ MAÇINI YORUMLUYORSUN FENERBAHÇEYİ NİYE KARIŞTIRIYORSUN SENİN DERDİN NE KENDİ İŞİNE BAK VE HADDİNİ AŞMA
Osmanlıspor ilk galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.