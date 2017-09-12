 Uygun tartışılıyor – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Uygun tartışılıyor

    Uygun tartışılıyor
    KURDUĞU iddialı kadroya rağmen ligde henüz galibiyetle tanışamayan son olarak evinde Göztepe'ye kaybederek, sahasındaki galibiyet hasreti 280 güne çıkan 'da Teknik Direktör Bülent Uygun'un geleceği tartışılıyor. Kredisini tüketen Uygun'la her an yolların ayrılabileceği öğrenildi.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:58
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