Uygun tartışılıyor
KURDUĞU iddialı kadroya rağmen ligde henüz galibiyetle tanışamayan son olarak evinde Göztepe'ye kaybederek, sahasındaki galibiyet hasreti 280 güne çıkan Osmanlıspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun'un geleceği tartışılıyor. Kredisini tüketen Uygun'la her an yolların ayrılabileceği öğrenildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Toplam 1
Yorum
fb baya yaşlıydı iyi oldu
-
Göztepe, 'Süper Lig'e çabuk ısındı
Toplam 3
Yorum
alitan35 Güzel futbol oynamaya çalışan GÖZTEPEM az bir zaman sonra seni herkes ayakta alkışlayacak.
-
Kartal’ın Neymar’ı
Toplam 11
Yorum
taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
Uygun tartışılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.