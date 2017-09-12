Başkent ekibi, Sivasspor hazırlıklarına başladı
Süper Lig’in beşinci haftasında sahasında pazar günü Sivasspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Osmanlıspor, bir günlük iznin ardından yeni haftanın hazırlıklarına başladı. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavi süreci tamamlanarak takım içerisindeki yerini alan Raheem Lawal da katıldı. Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretindeki antrenmana mor-sarılı ekip ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarında core çalışmasıyla (vücut ağırlığıyla yapılan) devam eden antrenmanda 7'ye 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın ilk antrenmanı, 3 takım halinde dar alanda dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla son buldu.
Osmanlıspor yarın sabah 10:00 akşam ise 18:00'da yapacağı antrenmanlarla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Osmanlıspor'da çifte kutlama
Antrenman bitiminde ise saha içerisinde, kaleci antrenörü Özden Öngün ve takımın kalecilerinden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın doğum günleri kutlandı. Saha içerisine getirilen doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Öngün 39, Türkaslan ise 23 yaşına girdi. Doğum günleri kutlanan ikiliye, Teknik Direktör Bülent Uygun yaş günü pastasından yedirdi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:49
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Başkent ekibi, Sivasspor hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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