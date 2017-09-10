 Uygun: Varsa suç bendedir – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Uygun: Varsa suç bendedir

    Uygun: Varsa suç bendedir

    Osmanlıspor Teknik Direktörü , takımının Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. hafta mücadelesinde Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

    Karşılaşmaya iyi başladıklarını söyleyen Uygun, "Sonrasında taç atışında konsantrasyon eksikliği nedeniyle geriye düştük. Devre biterken de ikinci golü yedik" dedi. Futbolcularıyla gurur duyduğunu söyleyen Uygun, "Futbolcularım kazanmak için oynadı. Varsa bir suç, o da bendedir. Yeni gelen arkadaşlar ve sakatların durumu nedeniyle zor bir süreçten geçtik. Uzun zamandır takım üzerinde oluşan baskı ister istemez etkiliyor. Alacağımız galibiyetler bizi daha iyi yerlere getirecektir. Biraz zamana ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:10
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