Uygun: Varsa suç bendedir
Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımının Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. hafta mücadelesinde Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Karşılaşmaya iyi başladıklarını söyleyen Uygun, "Sonrasında taç atışında konsantrasyon eksikliği nedeniyle geriye düştük. Devre biterken de ikinci golü yedik" dedi. Futbolcularıyla gurur duyduğunu söyleyen Uygun, "Futbolcularım kazanmak için oynadı. Varsa bir suç, o da bendedir. Yeni gelen arkadaşlar ve sakatların durumu nedeniyle zor bir süreçten geçtik. Uzun zamandır takım üzerinde oluşan baskı ister istemez etkiliyor. Alacağımız galibiyetler bizi daha iyi yerlere getirecektir. Biraz zamana ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:10
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Tarihe geçecek sezon
Toplam 60
Yorum
vay fenerim vayy bizi dinlemiyon rıdvan kankini de dinlemiyon..aziz düğmeye bastığında iş bitmiş olacak..ali yıldırıma yol göründü..
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Başkentte 3 puan Göztepe'nin
Toplam 1
Yorum
alitan35 Demiştik GÖZTEPE geliyor diye..
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Fenerbahçe'de durmak yok
Toplam 45
Yorum
mamafi hiç biri alexin tırnağı olamaz..o kadar gereksiz adamlar gelmiş..g.s bile öğrendi transfer nasıl yapılırı.
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