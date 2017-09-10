Osmanlı, taktik çalıştı
Göztepe'yi konuk edecek olan Başkent ekibi, taktik ağırlıklı çalışmayla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavisi devam eden Lawal katılmadı. Saha kenarında kurulu istasyonlarda sprint yapan Mor-Sarılılar, yarı sahada oynanan taktiğe yönelik çift kale maçla antrenmanı bitirdi.
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
-
Düello Başakşehir'in
Toplam 1
Yorum
Aheste aheste Allahın sopası yok derler birde fener ne zaman galatasarayla dalga geçse aynısı fazlasıyla başına geliyor volkan beraberliğe bile seviniyor
-
Nerede kalmıştık!
Toplam 1
Yorum
yarın MAÇ BERABERE BİTİNCE NERDE KALDIĞINIZI GÖRÜRSÜNÜZ :)
-
"Bana suyu atan..."
Toplam 6
Yorum
42ali harbi niye attılar fenerden kovularak gönderildiğinden dönmediği içinmi
Osmanlı, taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.