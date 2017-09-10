 Osmanlı, taktik çalıştı – Fotomaç – 10 Eylül 2017
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    10 Eylül 2017, Pazar
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    Osmanlı, taktik çalıştı

    Osmanlı, taktik çalıştı

    Göztepe'yi konuk edecek olan Başkent ekibi, taktik ağırlıklı çalışmayla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavisi devam eden Lawal katılmadı. Saha kenarında kurulu istasyonlarda sprint yapan Mor-Sarılılar, yarı sahada oynanan taktiğe yönelik çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

    1. 10 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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