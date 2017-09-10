Osmanlı, taktik çalıştı

Göztepe'yi konuk edecek olan Başkent ekibi, taktik ağırlıklı çalışmayla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavisi devam eden Lawal katılmadı. Saha kenarında kurulu istasyonlarda sprint yapan Mor-Sarılılar, yarı sahada oynanan taktiğe yönelik çift kale maçla antrenmanı bitirdi.