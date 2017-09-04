Osmanlıspor geleceğe yatırım yaptı
Osmanlıspor, Uruguaylı file bekçisi Santiago Mele ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki genç kaleci bu sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak oynayacak.
Karayel; "Geleceğin takımını oluşturmaya çalışıyoruz"
Mele transferi ile ilgili olarak yine çok önemli bir transfere daha imza atmış olduklarını belirten Osmanlıspor yöneticilerinden Cenk Karayel, "Uruguaylı Santiago Mele ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Karakteri, kişiliği ve çalışma azmiyle örnek bir oyuncu. Genç oyuncumuz 1 yıl Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayacak. 27 kez Uruguay Milli Takım forması giymiş olan genç kalecimizin ileride Osmanlıspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Gelecekte daha iyi bir Osmanlıspor'a sahip olabilmek ve tekrar Avrupa kupalarında boy gösterebilmek için geleceğin takımını oluşturmaya çalışıyoruz. U20 Dünya Kupası'nda takip ettik ve birçok kulübün transfer listesindeki oyuncuyu, Osmanlıspor'a kazandırdığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.
Mele; "Türkiye'ye gelebilmek benim için büyük bir şans"
Büyük bir oyuncu olabilmek için Türkiye'ye gelmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Santiago Mele, "Buraya gelmeden önce Türkiye ve Osmanlıspor hakkında internette araştırma yapmakla kalmadım aynı zamanda Uruguaylı oyunculardan da tavsiye aldım. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile de konuştum. Muslera Türkiye, Türk insanı, Osmanlıspor hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Özellikle Osmanlıspor'un benim için çok büyük bir şans olacağını belirtti. Muslera'yla aynı ülkede yer almak ve onun veliahtı olarak gösterilmem benim için çok büyük bir sorumluluk. Kimsenin yüzünü kara çıkarmamak için çok çalışacağım" dedi. 5 yıllık sözleşme imzalayan ve 1 yıl Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayacak olan genç kaleci Ankaragücü hakkında ise şunları söyledi: "Buraya gelmeden önce Ankaragücü'nü de araştırdım ve çok etkilendim. İnanılmaz bir taraftara sahip olduğunu gördüm. Türkiye'nin en büyük ve en köklü kulüplerinden birisi olduğunu öğrendim. 1 yıl kiralık olarak Ankaragücü forması giyeceğim ve oynayacağım süre zarfında onların mutluluğu için uğraşacağım."
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:41
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 39
Yorum
Ahmet Aziz Bey, Neden başkanlıkta bu kadar ısrarcısınız? İyi bir fenerli iseniz, böyle bir kulübe 20 yıl başkanlık yeter lütfen bırakınız artık...
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 39
Yorum
Egeli FB li Bjk da taliscayi aboubakari beck i atibayi lensi bunlar yildizmiydi kim taniyordu ama bjk smpyn yaptilar senin yildizlar alex rvp kac defa ?
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 39
Yorum
eh be Ben galatasarayliyim.Bir gun herkes uyanacak.Bu kadar FB 'liyi uyuttun bu kadar zaman.Cok yaparsak batarmis.Daha evvel niye yaptin?Senin yuz
Osmanlıspor geleceğe yatırım yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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