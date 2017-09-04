 Ankaragücü’ne Osmanlı kıyağı – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Ankaragücü’ne Osmanlı kıyağı

    Ankaragücü’ne Osmanlı kıyağı
    Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'ne desteğe devam ediyor. Umut Nayir, Tisdell ve Szukala'yı kiralaması beklenen mor-sarılılar, Uruguaylı 20 yaşındaki kaleci Mele'yi transfer etti ve onu da sarı-lacivertlilere kiralayacak.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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