Ankaragücü’ne Osmanlı kıyağı

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'ne desteğe devam ediyor. Umut Nayir, Tisdell ve Szukala'yı kiralaması beklenen mor-sarılılar, Uruguaylı 20 yaşındaki kaleci Mele'yi transfer etti ve onu da sarı-lacivertlilere kiralayacak.