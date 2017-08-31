Sadeghian Osmanlıspor’da

Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Osmanlıspor'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. İran 1. Lig ekiplerinden Machine Sazi'de forma giyen Payam Sadeghian'la 1+3 yıllık sözleşme imzalandı. 25 yaşındaki futbolcu, orta saha ve kanatta görev yapabiliyor. Mor-sarılılar, orta saha için Genoa'dan İsaac Cofie ile de temastalar. Öte yandan Osmanlısporlu teknik heyek ve futbolcular dün akşamki idman öncesinde ay-yıldızlı tişörtlerle ve "30 Ağustos Zaferimiz Kutlu Olsun" pankartıyla 30 Ağustos'u kutladılar.