 Sadeghian Osmanlıspor’da – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Sadeghian Osmanlıspor’da

    Sadeghian Osmanlıspor’da
    Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Osmanlıspor'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. İran 1. Lig ekiplerinden Machine Sazi'de forma giyen Payam Sadeghian'la 1+3 yıllık sözleşme imzalandı. 25 yaşındaki futbolcu, orta saha ve kanatta görev yapabiliyor. Mor-sarılılar, orta saha için Genoa'dan İsaac Cofie ile de temastalar. Öte yandan Osmanlısporlu teknik heyek ve futbolcular dün akşamki idman öncesinde ay-yıldızlı tişörtlerle ve "30 Ağustos Zaferimiz Kutlu Olsun" pankartıyla 30 Ağustos'u kutladılar.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:27
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