Cikalleshi Osmanlıspor'da
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Medipol Başakşehir'den Sokol Cikalleshi'yi transfer etti.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki Arnavut golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven de Twitter hesabından, Cikalleshi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Sokol Cikalleshi kulübümüze hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Cikalleshi, geçen sezonun ikinci yarısını Akhisar Belediyespor'da kiralık geçirmişti.
Sezon başında Medipol Başakşehir'e dönen Arnavut futbolcu, Akhisar Belediyespor formasıyla 14 maçta 7 gol atmıştı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:26
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Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 13
Yorum
Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
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Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Toplam 3
Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
Cikalleshi Osmanlıspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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