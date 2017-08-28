 Cikalleshi Osmanlıspor'da – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Cikalleshi 'da

    Cikalleshi Osmanlıspor'da

    Süper Lig ekiplerinden , Medipol Başakşehir'den 'yi transfer etti.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki Arnavut golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Genel Menajeri Ender Yurtgüven de Twitter hesabından, Cikalleshi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, " kulübümüze hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

    Cikalleshi, geçen sezonun ikinci yarısını Akhisar Belediyespor'da kiralık geçirmişti.

    Sezon başında Medipol Başakşehir'e dönen Arnavut futbolcu, Akhisar Belediyespor formasıyla 14 maçta 7 gol atmıştı.

    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:26
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