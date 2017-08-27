Osmanlı’dan siftah
Başkent temsilcisi, ilk puanını Kayserispor’dan aldı.
yetindi: 2-2. Varela ve Turgay peş peşe gördükleri sarı kartlarla oyun dışı kaldı.
PEŞPEŞE KARTLAR
Kayserispor'un golünü atan Silvestre Varela, 74. dakikada sarı kart gördü. İtirazlarını sürdürünce kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Osmanlıspor'da da Turgay, 90'da aynı şekilde peşpeşe sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
UYGUN: İSTEKLİYDİK
Osmanlıspor'un teknik patronu Bülent Uygun, "Kazanabileceğimiz maç bir hata berabere bitti. Sahada istekli bir Osmanlıspor gördük. Milli maç arası takımımıza yarayacak. İyi değerlendirip daha iyi olacağız" dedi.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:40
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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