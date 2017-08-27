 Osmanlı’dan siftah – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Osmanlı’dan siftah

    Osmanlı’dan siftah

    Başkent temsilcisi, ilk puanını ’dan aldı.

    Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve dibe demir atan , ilk puanını Kayseri deplasmanında aldı: 2-2. Ligin ilk iki haftasında Y.Malatya ve G.Saray'a aynı skorla (1-3) yenilen başkent ekibi, Varela'nın golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Doukara ile skora denge getirdi: 1-1. İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında Musa'nın golüyle 2-1 öne de geçen Osmanlıspor, Mendes'in golüne engel olamayınca 1 puanla
    yetindi: 2-2. Varela ve Turgay peş peşe gördükleri sarı kartlarla oyun dışı kaldı.

    PEŞPEŞE KARTLAR
    'un golünü atan Silvestre Varela, 74. dakikada sarı kart gördü. İtirazlarını sürdürünce kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Osmanlıspor'da da Turgay, 90'da aynı şekilde peşpeşe sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    UYGUN: İSTEKLİYDİK
    Osmanlıspor'un teknik patronu Bülent Uygun, "Kazanabileceğimiz maç bir hata berabere bitti. Sahada istekli bir Osmanlıspor gördük. Milli maç arası takımımıza yarayacak. İyi değerlendirip daha iyi olacağız" dedi.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:40
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