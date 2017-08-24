 Osmanlı’ya Ada’dan golcü – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Osmanlı’ya Ada’dan golcü

    Osmanlı’ya Ada’dan golcü
    Sezona ikide sıfırla başlayan Osmanlıspor, Championship takımlarından Leeds United'da oynayan Senegal asıllı Fransız golcü Souleymane Doukara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşında, 1.93 boyundaki santrfor, geçen sezon oynadığı 39 maçta 6 gol, 2 asist yaptı.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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