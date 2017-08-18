 Osmanlıspor’da 4 yabancı gitti – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    ’da 4 yabancı gitti

    Osmanlıspor’da 4 yabancı gitti

    Yeni Malatyaspor yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışan 'da 4 yabancı futbolcunun sözleşmeler feshedildi.

    Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos, Polonyalı stoper Lukasz Szukala, golcü futbolcular Rumen Raul Rusescu ve Malili Cheick Diabate ile yolların ayrıldığı bildirildi. Öte yandan PFDK, Y.Malatya maçında direkt kırmızı kart gören Liberyalı sol kanat Tonia Tisdell'e ciddi faulü nedeni ile 2 maç men cezası verdi.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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