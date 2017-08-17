Osmanlıspor'da 4 ayrılık

Kulüpten alınan bilgiye göre, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos, Polonyalı stoper Lukasz Szukala, golcü futbolcular Rumen Raul Rusescu ve Malili Cheick Diabate ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Bu arada, başkent ekibi geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Anıl Karaer'i de kadrosuna kattı. Mor-sarılılar, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.