Osmanlıspor'da 4 ayrılık
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 4 yabancı futbolcunun sözleşmelerini feshetti.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos, Polonyalı stoper Lukasz Szukala, golcü futbolcular Rumen Raul Rusescu ve Malili Cheick Diabate ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Bu arada, başkent ekibi geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Anıl Karaer'i de kadrosuna kattı. Mor-sarılılar, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:15
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Feghouli 3 maç yok
Toplam 1
Yorum
CELAL SORUN DEGIL TAKIM OTURUR DAHA IYI OLUR BIR YILDIZ DAHA ALMIS OLURUZ O KADROYA
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Talisca'ya tarihi teklif
Toplam 10
Yorum
OsSyFB Fenerliyim. Bu adama bu para verilir.
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Talisca'ya tarihi teklif
Toplam 10
Yorum
TCelcius Başkan taliscayı en az 40m a satacağı yeri garantilemeden 18 m teklif etmez ediyorsa satmıştır bile ayakta uyur diğerleri
Osmanlıspor'da 4 ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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